Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 3 pour watchOS 11.1 sur l’Apple Watch, tvOS 18.1 sur l’Apple TV et visionOS 2.1 sur l’Apple Vision Pro. Cela concerne les développeurs et arrive une semaine après la version précédente.

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés de la bêta 3 (build 22R5559b) de watchOS 11.1 pour l’Apple Watch. Les premières bêtas n’ont pas apporté grand-chose, Apple a surtout réalisé des optimisations et a corrigé des bugs ici et là.

Le discours est similaire pour la bêta 3 (build 22J5557d) de tvOS 18.1 sur l’Apple TV. Il n’y a pas d’informations sur la version du jour et les précédentes ont été l’occasion d’améliorer l’expérience générale.

Enfin, il y a la bêta 3 (build 22N5558e) de visionOS 2.1 pour l’Apple Vision Pro. Jamais deux sans trois : aucun détail n’est pour le moment fourni sur les nouveautés de la bêta du jour et les deux premières ont été l’occasion d’améliorer les performances.

Étonnamment, rien ne bouge pour iOS 18.1 et macOS 15.1. La version sur iPhone et iPad reste à la bêta 5 (qui a vu le jour la semaine dernière). Idem pour la version sur Mac. Pour rappel, la version finale d’iOS 18.1 et de macOS 15.1 sera disponible en octobre avec notamment Apple Intelligence. Mais l’IA ne sera pas accessible pour les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne…