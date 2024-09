Apple a décidé de retirer de ses serveurs la bêta 2 (build 22J5552d) de la mise à jour 18.1 pour le HomePod. Cela fait suite à plusieurs enceintes connectées qui ont été bloquées après l’installation de la bêta.

La bêta 2 de la mise à jour 18.1 pour le HomePod a été disponible hier, en même temps que la bêta 5 d’iOS 18.1 sur iPhone, de macOS 15.1 sur Mac, ainsi que la bêta 2 de watchOS 11.1 sur Apple Watch, tvOS 18.1 sur Apple TV et visionOS 2.1 sur Apple Vision Pro. Mais moins de 24 heures après sa sortie, la version n’est plus disponible et Apple propose une nouvelle fois la bêta 1.

Plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux signalent que l’installation de la bêta 2 de la mise à jour 18.1 a bloqué leur HomePod ou HomePod Mini. Certains ont pu restaurer leur enceinte à l’aide de l’application Apple Configurator sur Mac.

Il s’agit en tout cas de la deuxième mise à jour qui pose problème chez Apple en l’espace de quelques jours. Apple a récemment retiré iPadOS 18 pour les iPad Pro avec la puce M4, parce que cette version a bloqué certaines tablettes. Les personnes qui sont dans cette situation doivent se tourner vers Apple pour obtenir un modèle de remplacement, sachant qu’il n’est pas possible de faire une restauration.

Une version corrective d’iPadOS 18 est en préparation pour l’iPad Pro M4, mais il n’y a pas encore une date de sortie. Dans le cas de la mise à jour 18.1 pour le HomePod, il s’agit d’une bêta, donc c’est moins « grave » dira-t-on. Il peut exister des risques avec ces versions. Mais pour iPadOS 18, il s’agissait de la version finale pour le grand public.