C’est le 8 juin qu’Apple dévoilera iOS 27 sur iPhone et iPad lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026, mais quels seront les modèles qui ne pourront pas installer la mise à jour ? Une nouvelle fuite suggère qu’il y aura quatre modèles du côté des iPhone.

Pas d’iOS 27 pour les iPhone 11 et iPhone SE (2e génération)

Si l’on en croit le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple abandonnera le support des iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et iPhone SE (2e génération) avec iOS 27. Ces modèles resteraient donc sur iOS 26, mais auront toujours le droit à des mises à jour de sécurité.

De fait, iOS 27 nécessiterait au minimum l’iPhone 12. Ce modèle a vu le jour en 2020, là où l’iPhone 11 et ses variantes sont sortis en 2019. Nous sommes donc sur sept ans de mises à jour iOS, auxquelles il faut ajouter les futures mises à jour de sécurité.

Pour rappel, iOS 26 avait abandonné le support des iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR.

Plusieurs nouveautés d’iOS 27 ont déjà fuité, dont l’arrivée (enfin) de Siri IA. Il y aura également un curseur pour ajuster l’apparence et la transparence de l’interface Liquid Glass qui a fait ses débuts avec iOS 26. Cependant, ceux qui veulent complètement abandonner Liquid Glass risquent d’être déçus : le curseur ne permettra pas un tel ajustement. En outre, une option va faciliter la personnalisation de l’écran d’accueil.

De manière générale, les fuites ont suggéré qu’iOS 27 sera surtout une mise à jour se concentrant sur la stabilité, la correction de bugs et d’autres améliorations.