L’une des nouveautés d’iOS 27 serait une amélioration du clavier de l’iPhone et notamment de la correction automatique, potentiellement à l’aide de l’intelligence artificielle. Selon Bloomberg, des tests sont menés en ce moment même avec un nouveau système.

Un meilleur clavier d’iPhone avec iOS 27

Apple a mis au point un nouveau système de clavier sur iOS 27 qui améliore la correction automatique en proposant diverses suggestions de mots. Le système serait similaire à Grammarly, un assistant d’écriture basé sur l’intelligence artificielle qui aide à corriger et améliorer un texte. Il vérifie notamment l’orthographe, la grammaire, la ponctuation, le ton et la clarté, et peut aussi proposer des reformulations ou générer un brouillon.

Cette nouveauté reste en test et ce n’est pas encore assuré qu’elle sera présente dans la version finale d’iOS 27. Tout dépendra des résultats obtenus lors des tests.

Il se trouve que le clavier de l’iPhone a été beaucoup critiqué pendant des années. Lorsqu’on écrivait certains mots, le correcteur automatique insérait parfois, sans raison apparente, une lettre erronée alors que l’utilisateur avait tapé la bonne, ce qui entraînait des fautes de frappe. Il y avait aussi le cas où vous écriviez un mot, l’iPhone le corrigeait, vous supprimiez la correction parce que vous vouliez une orthographe précise et l’iPhone venait encore faire sa correction.

Apple a récemment proposé iOS 26.4 au téléchargement et la mise à jour vient justement améliorer le clavier. « La précision du clavier est améliorée lors de la saisie rapide », indiquent les notes d’Apple pour iOS 26.4.

Il faudra visiblement s’attendre à davantage d’améliorations avec iOS 27, dont la présentation se fera lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 le 8 juin.