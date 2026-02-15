Apple va réaliser une opération de nettoyage massif du code d’iOS 27, supprimant les éléments obsolètes, réécrivant des fonctionnalités et optimisant les applications pour améliorer la réactivité du système, selon Mark Gurman de Bloomberg. Cette approche rappelle OS X Snow Leopard sur Mac, une version de consolidation technique qui avait sacrifié les nouveautés au profit de la stabilité et des performances.

Des améliorations diverses pour iOS 27

Les ingénieurs d’Apple travaillent sur des améliorations visant à prolonger l’autonomie de l’iPhone via des optimisations de code sous-jacentes. Cela est une bonne nouvelle parce que certains utilisateurs se plaignent de l’autonomie depuis qu’ils ont installé iOS 26.

L’interface recevra par ailleurs des ajustements mineurs, loin de la refonte Liquid Glass qui a fait ses débuts l’an dernier avec iOS 26. Cette retenue graphique confirme qu’iOS 27 (qui a pour nom de code Rave) devrait surtout être un système d’exploitation qui corrige plein de bugs et améliore les performances.

Apple doit mettre son logiciel en ordre avant de lancer de nouveaux types d’appareils comme le MacBook Pro à écran tactile et l’iPhone pliable attendu cet automne. Un système d’exploitation instable ou énergivore compromettrait l’expérience utilisateur sur les nouveaux appareils, où la gestion de l’autonomie et la fluidité deviennent critiques.

Un rattrapage de l’IA face aux concurrents

Au-delà du grand ménage technique, Apple intensifie ses efforts sur l’intelligence artificielle après avoir accumulé un retard important face aux concurrents comme OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) et Anthropic (Claude). iOS 27 intégrerait un Siri IA façon chatbot pour avoir un équivalent de ChatGPT, comme ce fut précédemment annoncé. Le fabricant d’iPhone doit proposer un système d’exploitation avec moins de bugs et enrichi par l’IA avant de perdre davantage de terrain.

Cette pression concurrentielle explique la double stratégie : stabiliser la base technique tout en accélérant l’intégration de l’IA. Apple parie qu’un système d’exploitation comme iOS 27 optimisé facilitera le déploiement de fonctionnalités IA gourmandes en ressources sans dégrader les performances générales ni l’autonomie, deux piliers de l’expérience iPhone.

Le timing serré impose aux équipes de réussir simultanément la consolidation technique et le bond en avant pour l’IA, deux objectifs parfois contradictoires où la quête de stabilité peut ralentir l’innovation, tandis que l’ajout de capacités IA complexes risque de mettre en place des bugs. iOS 27 devra prouver qu’Apple maîtrise cet équilibre délicat.