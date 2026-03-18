Apple l’affirme : la mise à jour iOS 26.4 vient corriger les problèmes du clavier sur iPhone en proposant une meilleure précision lors de la saisie rapide.

Le clavier de l’iPhone s’améliore avec iOS 26.4

Cela fait un moment maintenant que les utilisateurs critiquent le clavier de l’iPhone. Lorsqu’on écrit certains mots, le correcteur automatique insère parfois, sans raison apparente, une lettre erronée alors que l’utilisateur a tapé la bonne, ce qui entraîne des fautes de frappe. Il y a aussi le cas où vous écrivez un mot, l’iPhone le corrige, vous supprimez la correction parce que vous voulez une orthographe précise et l’iPhone vient encore faire sa correction.

Voici une vidéo qui montre les frustrations :

Apple reste un peu vague dans ses notes de version pour iOS 26.4, indiquant seulement : « Meilleure précision du clavier lors de la saisie rapide ». Il va falloir se contenter de cela pour le moment. Naturellement, des tests d’utilisateurs avec iOS 26.4 vont être nécessaires pour vérifier si Apple a réellement amélioré son clavier sur iPhone.

iOS 26.4 est disponible depuis aujourd’hui en release candidate. La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

La version finale d’iOS 26.4 sera disponible dans quelques jours pour l’ensemble des utilisateurs. Il n’y a pas encore une date précise.