Le clavier physique façon BlackBerry est de retour, avec le fabricant Akko qui lance le MetaKey. Cette nouvelle coque pour iPhone ajoute un clavier complet au smartphone, mais se distingue surtout par son prix, divisé par deux par rapport à son principal concurrent, Clicks.

Un prix agressif pour séduire les amateurs de claviers

La MetaKey s’attaque frontalement au marché des coques-claviers en proposant un tarif de 51,59 €. C’est une différence de taille avec la société Clicks, qui a lancé ses propres modèles en janvier 2024 à des prix bien plus élevés. Aujourd’hui, son clavier pour les iPhone 17 et iPhone 17 Pro est à 129 € et celui pour l’iPhone 17 Pro Max est à 149 €. Cette stratégie tarifaire d’Akko pourrait convaincre les curieux de tester l’accessoire sans s’engager dans un achat coûteux.

Comme son concurrent, la MetaKey se connecte via le port USB-C de l’iPhone et ajoute un clavier en dessous de l’écran. Il semblerait qu’il y ait uniquement le clavier QWERTY en l’état et non l’AZERTY.

Des fonctionnalités pensées pour l’ergonomie et l’usage

Au-delà de son prix, la MetaKey intègre plusieurs fonctionnalités. Ses touches sont rétroéclairées et disposent de raccourcis pour des actions courantes comme l’accès à Siri ou l’activation de la dictée vocale. Il y a également un mode de défilement original qui transforme les deux rangées supérieures de touches en grands boutons pour faire défiler les contenus, notamment sur les réseaux sociaux.

Akko a aussi pensé à l’ergonomie. Pour contrer le déséquilibre potentiel causé par l’ajout du clavier, un poids amovible de 9 grammes peut être fixé à l’arrière afin d’améliorer la stabilité lors de la frappe.

La coque MetaKey est compatible MagSafe et est équipée d’un port USB-C, ce qui permet de recharger l’iPhone sans avoir à la retirer.

C’est actuellement disponible pour l’iPhone 16 Pro Max en trois coloris : noir, blanc et rose. Une version pour l’iPhone 17 Pro Max est également en ligne dans une palette plus large (noir, orange, rose, bleu, lavande, sauge et blanc), bien que certaines de ces variantes soient déjà en rupture de stock.