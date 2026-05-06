Apple préparerait pour les iPhone 18 Pro un écran LTPO+ fourni surtout par Samsung et LG selon The Elec, avec un double gain attendu sur l’autonomie et le confort d’affichage. Ce choix pousserait BOE hors du segment premium cette année et pourrait aussi rouvrir le dossier d’un Face ID partiellement caché sous l’écran.

Un écran LTPO+ pour les iPhone 18 Pro

Apple doit encore valider ce mois-ci les écrans OLED de ses iPhone 18 Pro, mais la répartition de la chaîne d’approvisionnement semble déjà se dessiner en faveur de Samsung Display et LG Display. Pour BOE, le recul serait net : malgré quelques commandes sur l’iPhone 17 Pro, le groupe chinois n’aurait pas le niveau requis sur le LTPO+, ni en qualité de dalle ni en rendement industriel, pour rester dans la boucle du haut de gamme d’Apple.

Le changement important tient au passage du LTPO classique au LTPO+. Cette évolution doit permettre un contrôle plus fin de l’émission lumineuse de l’OLED, donc une meilleure efficacité énergétique et des ajustements plus réactifs selon l’environnement d’usage.

Les deux bénéfices mis en avant sont assez concrets. Le premier est une consommation plus faible, donc une autonomie potentiellement meilleure sur l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Le second concerne le rendu en basse lumière avec des transitions plus réactives qui pourraient limiter le scintillement ou l’aspect granuleux parfois visible dans les scènes sombres.

Cette amélioration de la dalle peut aussi compter pour le design frontal. Une précédente fuite liait déjà les iPhone 18 Pro à une technologie infrarouge sous l’écran fournie par Samsung, ce qui pourrait aider Apple à placer une partie de Face ID sous la dalle et à réduire la taille de la Dynamic Island. Sur ce point, rien n’est encore totalement figé, mais le LTPO+ apparaît de plus en plus comme un élément central de la prochaine génération.