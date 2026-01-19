ETNews lève le voile sur deux évolutions attendues pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max cette année : un écran LTPO+ et le choix de Face ID sous l’écran. Apple s’appuierait sur une technologie de nouvelle génération fournie par Samsung pour optimiser les performances, ce qui devrait permettre d’améliorer l’autonomie.

Les iPhone 18 Pro intègreraient le LTPO+, une version améliorée du revêtement d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) actuellement utilisé sur les iPhone. Cette itération plus efficiente promet une meilleure gestion de l’énergie, ce qui devrait se traduire concrètement par une autonomie améliorée pour les utilisateurs.

Une autre rumeur persistante est évoquée par le média coréen, corroborée par plusieurs autres sources : l’adoption d’une nouvelle technologie infrarouge (IR) sous l’écran. Cette amélioration permettrait de dissimuler les capteurs nécessaires au fonctionnement de Face ID directement sous la dalle de l’iPhone 18 Pro, libérant ainsi de l’espace en surface. Parallèlement, Apple prévoirait de déplacer la caméra frontale vers le coin supérieur gauche de l’écran.

Le mystère persiste autour de la Dynamic Island

Cependant, cette reconfiguration matérielle soulève une question de design : quel sera le sort de la Dynamic Island ? Si la caméra migre et que les capteurs de Face ID passent sous l’écran, l’intégration de la Dynamic Island reste floue. Une rumeur, depuis supprimée, du leaker ShrimpApplePro indiquait que la Dynamic Island serait conservée mais adopterait une forme plus courte que le design actuel. De son côté, une vidéo récente de Jon Prosser a montré une maquette avec une Dynamic Island réduite située dans le coin supérieur gauche.