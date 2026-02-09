Apple dévoilera iOS 27 à la WWDC 2026 en juin et le nouveau Siri IA s’appuyant sur Google Gemini sera la seule nouveauté majeure. La mise à jour se concentrera sur les performances, la stabilité, les corrections de bugs et quelques ajustements au niveau de l’interface plutôt que sur de nouvelles fonctionnalités, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Des améliorations plus que des nouveautés pour iOS 27

Cette orientation minimaliste marque une rupture avec la tradition des mises à jour iOS chargées en nouveautés. Apple privilégiera ici la consolidation technique plutôt que l’accumulation de fonctions. Un premier aperçu de Siri IA arrivera d’ici quelques semaines avec iOS 26.4, avant le déploiement plus complet avec iOS 27.

Le nouvel assistant vocal intégrera une fonctionnalité de chatbot directement liée à Apple Intelligence, ce qui permettra d’avoir un équivalent de ChatGPT. Mais en dehors de cette refonte de Siri, iOS 27 restera une mise à jour creuse en matière de fonctionnalités inédites. Les ingénieurs d’Apple concentrent leurs efforts sur l’optimisation du système plutôt que sur l’ajout de nouveautés supplémentaires.

Cette sobriété peut rappeler OS X Snow Leopard, une mise à jour pour Mac lancée il y a quelques années et plébiscitée par les utilisateurs malgré l’absence de nouveautés notables. Snow Leopard proposait des améliorations appréciables pour l’usage au quotidien. Apple semble reproduire cette recette face à un iOS devenu trop complexe et (parfois) instable avec ses bugs.

L’alliance avec Google pour faire tourner Siri IA avec Gemini constitue l’unique chantier d’envergure d’iOS 27. Apple délègue l’intelligence conversationnelle à la technologie de son concurrent pendant que ses équipes polissent les fondations du système d’exploitation. Cette répartition des tâches traduit une stratégie de rattrapage accéléré sur l’IA générative.

Le chatbot de Siri va permettre des conversations naturelles et contextuelles, bien au-delà des commandes rigides actuelles.

Une annonce de la WWDC 2026 prochainement

Apple devrait logiquement officialiser la WWDC 2026 à la fin mars. La conférence se tiendra lors de la première ou deuxième semaine de juin. Les bêtas d’iOS 27 et des autres mises à jour logicielles (macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27) dévoilées pendant la keynote d’ouverture seront distribuées juste après aux développeurs.