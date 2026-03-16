Cela a déjà été dit mais iOS 27 ne devrait pas proposer de nouveautés majeures pour l’interface Liquid Glass. Apple proposerait une version « Snow Leopard » afin de corriger plein de bugs et d’améliorer les performances. Malgré tout, quelques changements sont attendus.

La possibilité de régler la transparence de Liquid Glass

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple avait initialement pour projet de proposer un curseur sur iOS 26 afin de régler la transparence de l’interface Liquid Glass. Ce réglage aurait été valable partout et non uniquement sur une application. L’entreprise a réussi à intégrer cette fonctionnalité à l’horloge de l’écran de verrouillage, mais s’est heurtée à des difficultés techniques lorsqu’elle a tenté de l’étendre à l’ensemble du système, notamment aux dossiers d’applications, à l’écran d’accueil et aux barres de navigation.

De fait, Apple a visiblement abandonné l’idée de proposer une telle option sur iOS 26. Mais le projet n’est pas obligatoirement enterré et il pourrait réellement être disponible avec iOS 27 afin que les utilisateurs puissent choisir eux-mêmes le niveau de transparence de l’interface Liquid Glass sur leur iPhone ou iPad.

« Apple tente à nouveau sa chance avec iOS 27. Reste à voir si [le curseur] sera disponible », indique Gurman.

Apple annoncera iOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 au mois de juin. Il n’y a pas encore la date exacte, mais celle-ci sera connue d’ici les prochaines semaines.