L’interface Liquid Glass d’Apple, qui a fait ses débuts avec iOS 26, macOS Tahoe et les autres systèmes d’exploitation, ne disparaîtra pas de sitôt. Les versions internes d’iOS 27 et de macOS 27 ne montrent aucun changement de cap majeur et aucune refonte n’est en développement actif, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Apple assume l’interface Liquid Glass

L’ampleur du projet explique pourquoi un retour en arrière reste improbable à court terme. L’interface Liquid Glass est le fruit d’un effort de plusieurs années, initié avec visionOS lui-même développé pendant plusieurs années avant sa disponibilité en 2024 sur le casque Apple Vision Pro. Tout revirement significatif prendrait des années à se concrétiser.

Steve Lemay, nouveau responsable du design logiciel chez Apple, a été l’un des éléments clés de l’interface Liquid Glass, aux côtés de son prédécesseur Alan Dye (parti chez Meta) et de Billy Sorrentino (un des principaux adjoints d’Alan Dye qui est aussi parti chez Meta). Le designer Chan Karunamuni a lui aussi joué un rôle central dans la création de l’interface et a conduit la présentation technique destinée aux développeurs. L’ensemble de l’équipe dirigeante d’Apple était derrière le projet et aucun signe d’opposition interne n’a été relevé pendant le développement.

Ceux qui espéraient que le changement du responsable du design logiciel ouvrirait la voie à une direction radicalement différente seront donc déçus. Les ajustements accordés depuis le lancement d’iOS 26 restent graduels : iOS 26.1 a proposé l’option « Teinté » et iOS 26.4 a ajouté la possibilité de désactiver les effets de surbrillance de Liquid Glass.

Un curseur universel pour iOS 27 ?

Pendant le développement d’iOS 26, Apple travaillait sur un curseur permettant à l’utilisateur de doser finement l’intensité de l’effet verre de Liquid Glass à l’échelle de l’ensemble de l’interface, notamment les dossiers d’applications, l’écran d’accueil et les barres de navigation. La fonctionnalité n’a pu être implémentée que sur l’horloge de l’écran de verrouillage, des défis techniques ayant bloqué son extension au reste du système.

Si Apple parvient à résoudre ces obstacles dans iOS 27, cette fonctionnalité pourrait transformer la perception de Liquid Glass : non plus une interface imposée, mais un design modulable selon les préférences de chacun.

Apple devrait logiquement annoncer iOS 27 lors de la WWDC 2026 au mois de juin.