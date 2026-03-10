Apple a proposé au téléchargement la bêta 4 d’iOS 26.4, aussi bien pour les développeurs que pour les testeurs publics, et il y a quelques nouveautés. C’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de la bêta 4 d’iOS 26.4

La principale nouveauté de la bêta 4 est l’ajout de nouveaux emojis. On retrouve :

Trombone

Coffre au trésor

Visage déformé

Glissement de terrain

Nuage de combat

Danseur/danseuse de ballet

Créature poilue (Bigfoot ou Sasquatch)

Orque

Il existe également des nouveautés au niveau du changement de teint pour les emojis de lutteurs et ceux de danseurs avec des oreilles de lapin, ainsi qu’une option non genrée pour l’emoji de danseur de ballet.

Un nouveau réglage fait son apparition pour réduire les effets lumineux. Cette option minimise la mise en surbrillance et le clignotement lors de l’interaction avec les éléments à l’écran, tels que les boutons ou le clavier. C’est un moyen de mettre un terme à certains éléments de l’interface Liquid Glass.

Finally, we have the best of both worlds! You can now disable the Liquid Glass highlights on iOS 26.4 Beta. Definitely turning them off. https://t.co/Aj56BE1uck pic.twitter.com/ozQ6OyZaaY — Dylan (@DylanMcD8) March 9, 2026

En outre, l’option pour avoir le chiffrement de bout en bouton avec les messages RCS a disparu avec la bêta 4 d’iOS 26.4. Elle a été disponible avec les précédentes bêtas afin de faire des tests. Mais Apple a déjà dit que la version finale d’iOS 26.4 ne proposera pas le chiffrement pour les messages RCS. Ce sera disponible plus tard avec une autre mise à jour. L’idée ici était de faire des tests.

Enfin, la bêta 4 d’iOS 26.4 est disponible pour l’iPhone 17e annoncé la semaine dernière, en plus des autres iPhone. Il y a aussi iPadOS 26.4 pour l’iPad Air M4, lui aussi annoncé la semaine dernière.