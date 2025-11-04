Apple a mis à jour trois applications, à savoir GarageBand, Photomator et Pixelmator Pro, pour proposer des applications compatibles avec la nouvelle interface Liquid Glass d’iOS 26 et de macOS Tahoe.

Du Liquid Glass, mais seulement sur les icônes

Pour une raison surprenante, Apple a changé l’icône de GarageBand, Photomator et Pixelmator Pro pour s’adapter à Liquid Glass, mais l’interface des applications ne bouge pas. C’est un choix particulier, on pourrait s’attendre à ce que la transition concerne toute l’application. Mais non, dans le cas présent, c’est uniquement l’icône.

GarageBand affiche désormais une vraie guitare sur son icône. Jusqu’à présent, Apple proposait une silhouette de guitare. Apple prévoit également de nouvelles icônes Liquid Glass pour iMovie, l’App Store, Keynote, Numbers et Pages, mais ces applications n’ont pas encore bénéficié de mises à jour, alors qu’iOS 26 et macOS Tahoe sont disponibles depuis plusieurs semaines maintenant.

Du côté de Photomator, l’icône est identique sur iPhone et iPad, mais sur Mac, elle n’arbore plus le design peu attrayant des bordures de macOS Tahoe. L’histoire est similaire pour Pixelmator Pro sur Mac. Bien que l’icône conserve le même design général, elle ne présente plus cette bordure carrée-arrondie peu esthétique.

Il faut savoir qu’avec macOS Tahoe, Apple a mis à jour les exigences relatives au design des icônes d’applications. Celles qui ne respectent pas les nouvelles règles en matière de taille et de design s’affichent avec une bordure grise translucide jusqu’à ce que les développeurs fournissent des illustrations mises à jour.