Apple a mis à jour son refurb pour mettre en vente les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 reconditionnées. C’est la première fois qu’on les retrouve sur le refurb depuis leur annonce en septembre. En l’état, cela semble uniquement concerne les États-Unis. Mais les autres pays devraient prochainement suivre.

Le refurb ajoute les nouvelles Apple Watch

L’Apple Watch Series 11 reconditionnée avec un cadran de 46 mm est disponible en version GPS pour 369 $ au lieu de 429 $ neuf, soit 14 % de réduction. On retrouve aussi le modèle de 42 mm qui est GPS + cellulaire à 589 $ au lieu de 699 $ neuf, soit une remise de 15,74 %.

Pour ce qui est de l’Apple Watch Ultra 3 reconditionnée, Apple propose la variante GPS + cellulaire de 49 mm pour 679 $ au lieu de 799 $ neuf, soit une réduction de 15,02 %.

Vient enfin l’Apple Watch SE 3 reconditionnée avec plusieurs modèles disponibles, dont le moins cher (cadran 40 mm et modèle GPS) pour 209 $ au lieu de 249 $ neuf, soit une remise de 16,06 %.

Apple fait savoir que chaque modèle a le droit à un processus de reconditionnement rigoureux. Aussi, les produits profitent d’une garantie d’un an et ceux qui le souhaitent peuvent souscrire à l’assurance AppleCare.

Comme c’est souvent le cas, on retrouve des meilleures offres chez les revendeurs, surtout qu’ils proposent des modèles neufs. En ce moment, il y a des remises de 20 % chez Amazon, la Fnac, Boulanger ou encore Darty.