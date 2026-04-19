Une nouvelle fonctionnalité en lien avec la personnalisation de l’écran d’accueil sur iPhone va faire son apparition sur iOS 27. Il s’agira d’ajouter une option pour annuler ou rétablir des changements, selon Mark Gurman de Bloomberg.

De nouvelles options pour iOS 27

Apple teste actuellement une modification de l’écran d’accueil sur iOS 27 qui pourrait s’avérer utile pour ceux qui modifient souvent la disposition de leurs icônes et de leurs widgets. À l’heure actuelle, lorsque vous appuyez longuement sur l’écran d’accueil, un bouton « + » apparaît en haut à gauche de l’écran et un appui dessus affiche quatre options : « Ajouter un widget », « Personnaliser », « Modifier le fond d’écran » et « Modifier les pages ». Apple teste l’ajout de boutons « Annuler » et « Rétablir » dans ce même menu afin de faciliter l’annulation ou la reprise des modifications.

Ce système va permettre de rapidement tester telle ou telle configuration afin de voir si vous préférez votre nouvelle personnalisation ou celle que vous utilisiez jusqu’à présent. On ne sait pas exactement jusqu’à quand remontera l’historique des changements.

D’autres nouveautés d’iOS 27 ont déjà fuité, dont l’arrivée (enfin) de Siri IA. Il y aura également un curseur pour ajuster l’apparence et la transparence de l’interface Liquid Glass qui a fait ses débuts avec iOS 26. Cependant, ceux qui veulent complètement abandonner Liquid Glass risquent d’être déçus : le curseur ne permettra pas un tel ajustement.

De manière générale, les fuites ont suggéré qu’iOS 27 sera surtout une mise à jour se concentrant sur la stabilité, la correction de bugs et d’autres améliorations.

Apple présentera iOS 27 le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. La bêta pour les développeurs sera disponible dans la foulée. La version finale devrait logiquement être disponible en septembre.