Le secteur des smartphones pliants s’apprête à connaître un tournant majeur avec l’arrivée de l’iPhone Fold d’Apple sur ce segment. Selon les prévisions de Counterpoint Research, les livraisons d’écrans pliables devraient bondir de 46 % sur un an en 2026, fortement aidées par le lancement du premier modèle pliable d’Apple.

Un design livre qui s’impose comme la norme

L’analyse de Counterpoint révèle que l’iPhone pliable, qui fera ses débuts en 2026, adoptera un format de type livre. Il se composera d’un écran externe classique et s’ouvrira pour révéler une surface interne comparable à celle d’un iPad mini. Cette orientation stratégique devrait consolider la domination des designs de type livre sur le marché en 2026, reléguant les modèles à pliages multiples, comme le Samsung Galaxy Z TriFold, à une part de marché marginale.

L’impact d’Apple devrait « revigorer l’ensemble du marché », confirme le cabinet d’études. Cette dynamique s’accompagnera d’une hausse des prix de vente moyens des écrans, tirée par la demande croissante pour ces formats plus larges.

Samsung Display va être le gagnant

Si la concurrence s’annonce rude sur les smartphones eux-mêmes, Samsung Display se profile comme le grand gagnant industriel de cette transition. Le fabricant sud-coréen, pressenti pour fournir les dalles du premier iPhone pliable d’Apple, devrait voir sa part de marché dépasser les 50 % selon les données du jour.

Cette tendance de fond vers des écrans plus grands, favorisant la productivité façon tablette, se confirme déjà dans les habitudes des utilisateurs. Pour la première fois depuis le lancement de la gamme, le Galaxy Z Fold 7 a surpassé les ventes du modèle à clapet Galaxy Z Flip 7 lors de sa fenêtre de lancement au second semestre 2025.

Les projections globales anticipent une croissance progressive des livraisons de smartphones pliants : +14 % en 2025, avant l’accélération à +38 % en 2026. Le calendrier suggère une commercialisation de l’iPhone pliable vers la mi-septembre de l’année prochaine, accompagnant la sortie des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max qui conserveront quant à eux un écran traditionnel.