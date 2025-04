OpenAI limite l’usage de son application ChatGPT sur iOS à quelques appareils, mais il est possible de « tricher » pour l’installer sur iOS 6 et l’iPhone 3GS.

Un développeur de 17 ans a créé ChatGPT for Legacy iOS, un client de ChatGPT qui est disponible sous forme d’application. Son avantage est qu’il est possible de l’utiliser avec iOS 6. En comparaison, la version d’OpenAI nécessite au minimum iOS 17.

ChatGPT for Legacy iOS se repose sur l’API d’OpenAI pour fonctionner, ce qui offre des réponses identiques ou quasiment identiques à celles que l’on retrouve en passant par l’application officielle. Voici ce qu’indique le développeur :

ChatGPT for Legacy iOS est un client pour les anciennes versions d’iOS qui vous permet d’interagir avec l’API d’OpenAI de plusieurs façons. ChatGPT for Legacy iOS supporte la plupart des choses que vous connaissez déjà des applications de chatbot modernes, comme les conversations textuelles approfondies avec contexte, l’analyse d’images par ChatGPT et la génération d’images. Vos conversations sont également toujours sauvegardées automatiquement et vous pouvez toujours y revenir quand vous le souhaitez.