Avec la bêta 3 d’iOS 27, disponible maintenant, il est possible d’avoir le suivi de vos commandes venant d’Amazon France directement dans l’application Cartes d’Apple, le tout en français. C’était limité à l’anglais avec iOS 26.

Centralisez vos commandes Amazon dans l’app Cartes

Pour tester cette nouveauté, ouvrez un e-mail venant d’Amazon France concernant l’une de vos commandes via l’application Mail. Un message « Siri a trouvé une commande » s’affichera en haut du courriel avec le numéro de commande. Il ne reste plus qu’à appuyer sur « Suivre » pour que l’application Cartes d’Apple s’ouvre.

À partir de là, vous avez votre commande qui s’affiche et il ne reste plus qu’à confirmer en appuyant sur le bouton bleu « Suivre » en haut à droite de l’écran. On retrouve le transporteur, l’identifiant de commande et l’adresse e-mail. Il y a également une option « Gérer la commande » qui renvoie vers le site d’Amazon.

L’intérêt ici est que l’application Cartes vous propose un suivi de votre commande Amazon. Elle vous indiquera ainsi la date de livraison, la possibilité de suivre le colis, le montant et plus encore. L’idée est de tout regrouper au même endroit.

Naturellement, certains diront que l’application Amazon propose déjà ce type de suivi. C’est vrai. Mais l’objectif à terme est de retrouver les commandes de différents commerçants dans l’application Cartes d’Apple. Ainsi, on profite d’un suivi sans basculer d’une application à l’autre : tout est regroupé au même endroit. Encore faut-il que les commerçants acceptent de jouer le jeu. C’est le cas ici avec Amazon France.

La bêta 3 d’iOS 27 est disponible pour les développeurs. La bêta publique doit arriver ce mois-ci.