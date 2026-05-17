Apple prépare pour iOS 27 une nouvelle version de Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle et aura le droit à une application façon chatbot. D’après Mark Gurman de Bloomberg, la future application autonome limitera plus strictement que ses rivales (ChatGPT, Claude, Gemini, etc) les informations conservées et la durée pendant laquelle elles peuvent l’être.

Siri deviendra une application autonome

Là où les grands chatbots IA s’appuient largement sur l’historique et les systèmes de mémoire pour personnaliser les réponses, Apple voudrait garder un cadre plus serré sur ce qui peut persister d’une conversation à l’autre. La logique est de faire de la protection de la vie privée un élément natif de l’application et non un mode secondaire à activer.

Cette approche se verrait surtout dans la gestion des échanges. L’application Siri sur iOS 27 proposera une suppression automatique des conversations avec trois réglages : 30 jours, un an ou conservation illimitée. Apple reprend ici un mécanisme déjà présent dans l’application Messages sur iPhone, au point que certains groupes de surveillance ont déjà critiqué son usage par des responsables publics qui peuvent ainsi effacer leurs communications.

Dans cette nouvelle version, Siri ne sera plus seulement un assistant convoqué à la volée. Ce sera une première application Siri autonome dans iOS 27, pensée comme un espace capable de conserver les conversations passées et de fonctionner comme un chatbot à la manière de ChatGPT ou de Claude.

L’accès se fera de deux façons. L’utilisateur pourra passer par le Siri classique ou ouvrir un nouveau mode « Chercher ou demander » en glissant depuis le haut de l’écran. À l’ouverture de l’application, il sera aussi possible de choisir entre une grille des conversations précédentes et une nouvelle discussion.

Apple veut se distinguer de la concurrence

Chez ChatGPT et les autres chabots IA, l’approche dominante consiste plutôt à proposer des modes temporaires ou incognito qui empêchent l’enregistrement des conversations ou leur utilisation pour l’entraînement. Meta a encore lancé un mode de ce type cette semaine.

Apple défendra une autre philosophie : ces protections devraient être intégrées directement au système. Si ce pari fonctionne, la firme de Cupertino tiendra un nouvel argument sur la confidentialité avec Siri IA dans iOS 27. Pour rappel, le nouveau Siri IA s’appuiera sur Gemini à la suite d’un accord entre Apple et Google.

Apple annoncera iOS 27 avec le nouveau Siri le 8 juin à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026.