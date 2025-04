C’est plutôt une surprise en la circonstance : les analystes de JP Morgan se montrent plutôt optimistes concernant les résultats financiers d’Apple pour le deuxième trimestre 2025, et prévoient des performances solides malgré les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine. Selon eux, les craintes initiales liées aux tarifs douaniers ont provoqué une anticipation de la demande des consommateurs pour les iPhone, Mac et autres produits Apple, ce qui aurait eu pour effet de doper les ventes et les mouvements de stocks. En conséquence de cette analyse finalement assez logique, JP Morgan a donc relevé sa prévision de chiffre d’affaires pour le second trimestre, qui passe de 93,5 milliards de dollars à 95,8 milliards de dollars, avec un bénéfice par action de 1,66 dollar (contre 1,59 dollar précédemment), ces estimations étant toutes deux supérieures aux attentes de Wall Street. JP Morgan s’attend également à ce que la marge brute d’Apple reste stable autour de 47,1 %, avec une croissance annuelle du chiffre d’affaires estimée à 5,5 %. Bref, du solide.

Pour le troisième trimestre, JP Morgan reste là encore prudemment optimiste malgré les impacts plus directs des tarifs mondiaux mis en place par l’administration Trump. Les analystes prévoient que les consommateurs et les détaillants continueront d’anticiper leurs achats pour éviter des hausses de prix futures, entraînant ainsi une croissance du chiffre d’affaires de 6 % d’une année sur l’autre. JP Morgan table sur des revenus de 90,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieurs au consensus de 89,2 milliards de dollars, et prévoit un bénéfice par action légèrement supérieur aux attentes, à 1,51 dollar. Bien que les marges puissent légèrement baisser, JP Morgan maintient sa recommandation « Surpondérer » sur l’action Apple avec un objectif de cours fixé à 245 dollars… tout en reconnaissant que la volatilité du marché pourrait introduire des incertitudes.