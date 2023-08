C’est un peu plus que symbolique : durant le second trimestre 2023, la Chine est devenue le premier marché mondial pour l’iPhone (en volume de ventes), devant les Etats-Unis. sur le Q2 donc, le marché chinois a représenté 24% des ventes d’iPhone dans le monde, contre 21% pour les Etats-Unis. Un choc. Pour TechInsight à qui l’on doit ces chiffres, reflètent « la puissance économique croissante de la Chine, la classe moyenne en plein essor et les préférences des consommateurs chinois en matière de téléphones haut de gamme ». Comparaison n’est pas raison toutefois car les Etats-Unis réalisent 21% des ventes d’iPhone avec une population de plus de 300 millions d’individus tandis que la Chine atteint les 24% avec plus d’un milliard de personnes sur son sol.

Le marché chinois étant particulièrement friand de smartphones à grands écrans, il ne fait guère de doutes que le pays participe activement au fait que l’iPhone 14 Pro Max est actuellement le modèle de smartphone le plus vendu dans le monde. A noter toutefois que l’écart entre les Etats-Unis et la Chine (en terme de ventes d’iPhone) a souvent été extrêmement ténu, notamment durant l’année 2021. Le second trimestre 2023 enregistre toutefois un écran inhabituel en faveur du marché chinois, écart qui pourrait bien indiquer que le leadership de la Chine sur les ventes d’iPhone n’est pas prêt de s’arrêter. C’est d’ailleurs ce que prévoit TechInsight.