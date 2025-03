Apple a longtemps été prudent dans ses investissements concernant les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle (IA), mais il semble que la firme de Cupertino a récemment modifié sa stratégie dans le domaine. Selon l’analyste Ananda Baruah de Loop Capital, Apple aurait ainsi passé une commande d’environ 1 milliard de dollars pour les plateformes de cluster GB300 NVL72 de Nvidia, des plateformes Blackwell de dernière génération qui aideront Apple à se doter d’une infrastructure robuste pour ses futures applications et services d’IA. Chaque plateforme, qui coûte entre 3,7 millions et 4 millions de dollars à l’unité, combine des GPU avancés, des technologies de mise en réseau et des logiciels optimisés pour le calcul haute performance et les tâches d’IA générative.

Ce changement de cap est probablement lié aux difficultés rencontrées par Apple pour faire progresser son assistant numérique Siri alimenté par l’IA, ce dernier peinant à se mettre à niveau face à la concurrence de Gemini et de ChatGPT. Pour bâtir une infrastructure nécessaire aux données d’IA, Apple collabore aussi avec des fabricants de serveurs tels que Dell Technologies et Super Micro Computer, l’objectif étant toujours de créer d’énormes clusters de serveurs. Si Apple a bien pris du retard dans le secteur de l’IA, la principale force du californien reste évidemment sa capacité illimitée de financement, qui permet, à grands coup de milliards de dollars, de financer tout ce qui doit l’être.