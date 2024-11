Si l’on en croit les bonnes sources de Nikkei Asia, Apple travaillerait avec Hon Hai (Foxconn) pour produire des serveurs d’IA à Taïwan dans le cadre de sa stratégie visant à conquérir une plus grande part du marché (en plein essor) de l’IA génératrice. Bien que Foxconn soit le principal fabricant d’iPhone d’Apple, la capacité du fournisseur prendre en charge des commandes supplémentaires en serveurs d’IA est pour l’heure limitée. La firme de Cupertino souhaite utiliser ses propres puces pour prendre en charge les fonctionnalités d’IA dans des appareils comme les MacBooks, mais le volume de production discuté avec Hon Hai reste relativement faible par rapport à la très forte demande pour les serveurs d’IA Nvidia GB200. Apple s’appuie également sur l’expertise technique et les ressources en R&D de Foxconn compte tenu de son expérience limitée dans la conception de centre de données pour l’IA. Les négociations entre Apple et Hon Hai n’ont pas encore été finalisées, principalement donc en raison de la capacité de production limitée de Foxconn et des besoins en espace.

En raison des engagements déjà contractés entre Hon Hai et Nvidia, Apple aurait également contacté Lenovo et LCFC pour que ces sociétés puissent fournir un assistance ponctuelle à la production de serveurs d’IA. Cupertino envisage aussi nouvelles installations de serveurs en Asie du Sud-Est. C’est donc peu dire que la fabrication de serveurs d’IA s’est avérée plus complexe que prévu pour la firme pommée, et pas seulement pour des raisons de disponibilité des fournisseurs : les coûts auraient flambé, notamment pour la mise au point et la production de systèmes de refroidissement.