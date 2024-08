Alors que la production est lancée pour les iPhone 16, Foxconn a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2024. Ils ne comprennent pas les nouveaux iPhone (il faudra attendre le troisième trimestre), mais le partenaire d’Apple révèle que l’intelligence artificielle l’a aidé à augmenter son bénéfice.

En plus d’être le principal assembleur des iPhone et autres produits Apple, Foxconn est le plus grand fournisseur mondial d’électronique et produits des appareils pour plusieurs grandes entreprises mondiales.

Son bénéfice net pour la période avril-juin a atteint 35,05 milliards de dollars taïwanais (987 millions d’euros), contre 33 milliards de dollars taïwanais (929 millions d’euros) pour la même période de l’année dernière. Cette publication fait suite à trois trimestres consécutifs de hausse.

L’entreprise taïwanaise profite d’une demande en hausse pour les composants avancés utilisés dans les systèmes d’intelligence artificielle qui est montée en flèche ces derniers mois, grâce au succès de ChatGPT et d’autres produits d’IA générative.

En octobre, Foxconn et Nvidia ont annoncé vouloir s’associer pour créer des « usines d’intelligence artificielle », centres de très haute capacité destinés à favoriser l’essor de cette technologie.

En ce qui concerne les iPhone 16, nous avons récemment appris que le groupe avait embauché 50 000 employés supplémentaires. L’objectif est de pouvoir produire suffisamment d’exemplaires des nouveaux smartphones d’Apple pour qu’il y ait un stock important au lancement. La commercialisation se fera en septembre.