La production de l’iPhone 16 chez Foxconn, dans l’usine de Zhengzhou, a atteint un pic, l’assembleur intensifiant ses efforts pour répondre à une demande pressentie comme forte. L’usine est en phase de production accélérée et augmentant rapidement son volume de main-d’œuvre. Au cours des deux dernières semaines, 50 000 nouveaux employés ont ainsi rejoint l’usine, et d’autres sont encore recrutés. Les travailleurs qui restent au moins pendant trois mois se voient offrir une prime de 7 500 yuans (environ 1 045 dollars), et cette prime pourrait augmenter en cas de pénurie continue de main-d’œuvre. En d’autres termes, les lignes de production de l’iPhone 16 sont désormais en phase de production de masse.

Par ailleurs, Foxconn a signé un accord avec le gouvernement de province du Henan pour construire un nouveau siège social à Zhengzhou. Foxconn se concentre sur sa stratégie 3+3, qui comprend le développement d’un centre de production pilote de véhicules électriques de classe mondiale et des projets de batteries à état solide dans la zone économique de l’aéroport de Zhengzhou. Ces différentes initiatives visent à faire de Zhengzhou la base de production centrale des véhicules électriques de Foxconn et à faire progresser l’industrie des batteries à état solide grâce à des installations de recherche et de production de pointe.