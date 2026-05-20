À quelques semaines de la WWDC 2026, Apple met en avant l’App Store et son système pour éviter les arnaques. Le fabricant affirme avoir empêché plus de 2,2 milliards de dollars de transactions potentiellement frauduleuses en 2025, portant le total à plus de 11,2 milliards sur les six dernières années.

Apple continue avec le nettoyage sur l’App Store

Cette communication ne se limite pas aux paiements. Apple explique aussi avoir rejeté plus de 2 millions de soumissions d’applications jugées problématiques l’an dernier, avec l’App Store qui compte aujourd’hui plus de 850 millions de visiteurs hebdomadaires répartis sur 175 pays. La taille de la boutique d’applications sert aussi à justifier l’ampleur des contrôles.

Les comptes font partie des principaux fronts. Apple dit avoir bloqué 1,1 milliard de créations frauduleuses de comptes clients et avoir désactivé 40,4 millions de comptes pour fraude ou abus. Côté développeurs, 193 000 comptes ont été fermés pour des inquiétudes liées à la fraude, tandis que plus de 138 000 inscriptions ont été refusées avant même leur validation.

Apple ajoute avoir examiné plus de 9,1 millions de soumissions d’applications en 2025. Dans le détail, Apple dit avoir rejeté plus de 22 000 soumissions pour présence de fonctions cachées ou non documentées, plus de 371 000 pour copie d’autres applications, spam ou pratiques trompeuses, et plus de 443 000 pour violations de la vie privée.

La société met aussi en avant la lutte contre des contenus plus directement malveillants. Apple affirme avoir détecté et bloqué 28 000 applications illégitimes sur des boutiques pirates, dont des malwares, des applications pornographiques, des applications de jeu d’argent et des copies piratées d’applications déjà présentes sur l’App Store.

Un autre chiffre vise la confiance autour de la découverte d’applications. Apple dit avoir empêché la publication de près de 195 millions de notes et avis frauduleux, tout en supprimant près de 59 000 applications engagées dans des formes de fraude financière.

Un message aussi adressé aux développeurs

Apple ne présente pas ces mesures seulement comme une protection des utilisateurs. L’entreprise cherche aussi à montrer qu’un filtrage agressif reste, selon elle, une condition pour laisser les développeurs prospérer dans une place de marché mondiale.

Ce point compte d’autant plus que la firme indique avoir accueilli plus de 306 000 nouveaux développeurs en 2025. En amont de sa WWDC 2026, Apple a donc un discours assez clair : l’App Store n’est pas seulement une vitrine logicielle, mais un espace que l’entreprise veut défendre comme fortement contrôlé, à la fois sur la sécurité, la fraude et la qualité.

« Apple continuera à investir dans son engagement de longue date visant à préserver la qualité et la sécurité de l’App Store afin de garantir qu’il reste la plateforme de référence pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir de nouvelles applications et pour les développeurs qui souhaitent innover, et ce pour les années à venir », conclut Apple.