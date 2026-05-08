Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement la deuxième release candidate d’iOS 26.5 sur iPhone et d’iPadOS 26.5 sur iPad. Elle arrive quatre jours après la précédente.

Deuxième release candidate pour iOS 26.5

La première release candidate d’iOS 26.5 avait pour numéro de build 23F75. La deuxième disponible aujourd’hui a pour numéro de build 23F77. C’est donc assez léger comme nous pouvons le voir. Il est fort possible qu’Apple a opéré à une modification interne que les utilisateurs ne verront pas. Malgré tout, Apple a jugé important de la proposer avant de sortir la version finale pour le grand public.

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée. C’est le cas ici comme nous pouvons le voir.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la deuxième release candidate d’iOS 26.5 sur votre iPhone ou iPad.

Quand verra-t-on la version finale pour tout le monde ? Cela devrait être une question de jours à ce stade et non de semaine. Il faut donc s’attendre à une disponibilité la semaine prochaine.