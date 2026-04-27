Apple propose au téléchargement la quatrième bêta publique d’iOS 26.5 sur iPhone et d’iPadOS 26.5 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et quelques heures à peine après la version équivalente pour les développeurs.

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés. À l’instar de la bêta 2, la bêta 3 n’apportait pas grand-chose, du moins en façade. Le seul changement remarqué dans la version précédente est qu’un message s’affiche au premier lancement de l’application Apple Plans annonçant l’arrivée prochaine de publicités aux États-Unis et au Canada.

La première bêta avait ajouté un nouvel espace « Lieux suggérés » qui affiche des recommandations basées sur les tendances locales, les recherches récentes de l’utilisateur et bien plus encore au niveau de l’application Plans. Aussi, Apple continue de tester le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. De plus, des fonctionnalités d’interopérabilité supplémentaires sont testées en Europe, elles sont détaillées sur cet article.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.5

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.5 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Dans le même temps, Apple propose la quatrième bêta publique de macOS 26.5 sur Mac, de watchOS 26.5 sur Apple Watch et de tvOS 26.5 sur Apple TV. Là aussi, cela arrive quelques heures après la version équivalente pour les développeurs.