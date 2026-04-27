Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement la bêta 4 (build 23F5069b) d’iOS 26.4 sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs et débarque une semaine après la précédente version.

Bêta 4 pour iOS 26.5 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés. À l’instar de la bêta 2, la bêta 3 n’apportait pas grand-chose, du moins en façade. Le seul changement remarqué dans la version précédente est qu’un message s’affiche au premier lancement de l’application Apple Plans annonçant l’arrivée prochaine de publicités aux États-Unis et au Canada.

La première bêta avait ajouté un nouvel espace « Lieux suggérés » qui affiche des recommandations basées sur les tendances locales, les recherches récentes de l’utilisateur et bien plus encore au niveau de l’application Plans. Aussi, Apple continue de tester le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. De plus, des fonctionnalités d’interopérabilité supplémentaires sont testées en Europe, elles sont détaillées sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 4 d’iOS 26.5.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 4 pour macOS 26.5 (build 25F5068a) sur Mac, tvOS 26.5 (build 23L5469a) sur Apple TV, watchOS 26.5 (build 23T5568a) sur Apple Watch et visionOS 26.5 (build 23O5468a) sur Apple Vision Pro. Là encore, c’est pour l’instant entre les mains des développeurs.