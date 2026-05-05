Apple réduirait bien plus qu’avant l’écart entre l’iPhone 18 et l’iPhone 18e. Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, les deux modèles partageraient désormais de nombreux composants, un indice qui renforcerait l’idée d’un iPhone 18 revu à la baisse pour mieux s’aligner sur sa version la moins chère.

Un iPhone 18 moins distinct et plus tardif

Le point important n’est pas seulement le partage de composants. C’est surtout que que ce chevauchement rend le rapprochement mesurable dans la chaîne de production, alors que l’iPhone standard conservait jusqu’ici une vraie distance avec le modèle « e ».

Le leaker affirme aussi que le fait qu’Apple revoit à la baisse son iPhone 18 est désormais acté et que cela explique en partie son lancement repoussé. Au lieu d’arriver avec les modèles Pro à l’automne 2026, il sortira au printemps 2027.

Les mois de septembre et d’octobre deviendraient surtout la saison des modèles premium, avec les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le smartphone pliable iPhone Ultra, pendant que les versions plus « accessibles » seraient décalées au printemps.

Après plusieurs rumeurs sur des concessions de fabrication, d’écran et de puce, le développement parallèle de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e en juin laisse entendre que les deux appareils reposent désormais sur une base technique beaucoup plus proche.

Un iPhone 18e très similaire cette fois-ci

Aujourd’hui, l’écart entre iPhone 17 et iPhone 17e reste pourtant visible. Le premier propose un écran 6,3 pouces avec ProMotion (affichage variable jusqu’à 120 Hz), une Dynamic Island, une puce graphique (GPU) de 5 cœurs, un capteur photo ultra grand-angle et une meilleure autonomie, quand le second reste plus compact, conserve une encoche, se passe de ProMotion, tombe à 4 cœurs pour le GPU et n’a pas d’ultra grand-angle.

Si Apple rapproche vraiment l’iPhone 18 de l’iPhone 18e, une partie de ces distinctions pourrait disparaître ou devenir beaucoup moins nette. Cela reviendrait à repositionner le modèle standard non plus comme une vraie marche intermédiaire, mais comme un appareil plus proche du segment d’entrée de gamme.

Le calendrier attendu va dans le même sens. L’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 seraient tous lancés au printemps 2027, tandis que les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra seront pour l’automne de cette année.