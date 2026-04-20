Apple prépare son iPhone 18 standard, mais le fabricant reverrait à la baisse plusieurs éléments de la fiche technique afin de limiter les coûts, selon les informations de Fixed Focus Digital. Le leaker a posté deux messages à ce sujet sur Weibo.

Apple brouillerait la frontière entre les iPhone 18 et iPhone 18e

Selon Fixed Focus Digital, Apple aurait décidé d’abaisser certaines caractéristiques techniques prévues pour l’iPhone 18 standard afin de réduire les coûts. Les modifications évoquées toucheraient à la fabrication, aux puces, à la mémoire et à d’autres éléments encore non détaillés.

L’effet recherché serait clair : rapprocher le modèle standard du futur iPhone 18e plus « abordable ». Le point crucial est donc moins la nature exacte de chaque coupe que la conséquence sur la gamme car il devient difficile à ce stade de savoir quels écarts vraiment structurants il y aura entre les deux smartphones.

L’iPhone 17 donne une idée des marqueurs possibles. Aujourd’hui, les principales différences entre les iPhone 17e et iPhone 17 portent sur la Dynamic Island, la taille d’écran, le ProMotion, la luminosité, la caméra frontale, l’ultra grand-angle et l’autonomie.

Cette fuite arrive aussi dans un contexte de refonte du lancement des iPhone. L’iPhone 18 standard ne serait plus attendu en même temps que les iPhone 18 Pro, mais plusieurs mois plus tard dans le cadre d’une stratégie de sortie scindée.

Le calendrier serait les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et l’iPhone pliable (iPhone Ultra) à l’automne. L’iPhone 18e, l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 suivraient ensuite au printemps 2027.

Le leaker Fixed Focus Digital affirme avoir validé l’information auprès de plusieurs sources et dit s’appuyer sur une source déjà juste au sujet de l’encoche de l’iPhone 17e.