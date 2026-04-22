L’iPhone 18 standard conserverait son positionnement tarifaire au prix d’une fiche technique moins ambitieuse. Une nouvelle fuite révèle que cela toucherait surtout l’écran et le processeur, au point que le smartphone se rapprocherait davantage de l’iPhone 18e. Apple ne chercherait donc pas d’abord à faire monter le prix du prochain téléphone, mais à contenir ses coûts de fabrication.

Un iPhone 18 moins généreux sur l’écran et la puce

Les nouveaux détails viennent du leaker Fixed Focus Digital sur Weibo qui parle d’un écran de moins bonne qualité et d’un processus de fabrication en retrait. Pour l’écran, il est possible qu’Apple revoit à la baisse la luminosité maximale. L’iPhone 17 a un écran ProMotion de 6,3 pouces pouvant atteindre 3 000 nits.

Le scénario le plus concret porte sur la partie graphique (GPU). L’iPhone 17 et l’iPhone 17e utilisent la puce A19, mais il y a une différence avec cinq cœurs pour le GPU du premier modèle et quatre cœurs pour le second, tandis que l’iPhone 17 Pro monte à six cœurs avec l’A19 Pro.

Dans cette logique, l’iPhone 18 pourrait perdre un cœur du GPU et passer d’une configuration à cinq cœurs à une version à quatre cœurs. Le leaker estime aussi qu’Apple pourrait ajuster le nom de sa puce pour atténuer la perception de cette régression.

Un modèle proche de l’iPhone 18e

L’information la plus structurante n’est pas la baisse d’un composant isolé, mais le rapprochement annoncé entre l’iPhone 18 et l’iPhone 18e. Les réductions évoquées sur la fabrication, la mémoire, la puce et l’écran iraient toutes dans ce sens.

Sur la génération actuelle, les différences les plus visibles entre l’iPhone 17e et l’iPhone 17 concernent la Dynamic Island, la taille d’écran, ProMotion (taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz), la luminosité, la caméra avant, l’ultra grand-angle et l’autonomie. Si l’iPhone 18 absorbe une partie de ces écarts, la frontière entre le modèle standard et la version « e » deviendra moins lisible.

Le calendrier renforce surtout l’idée d’un développement parallèle plus proche qu’auparavant, puisque l’Engineering Validation Testing (EVT), à savoir la phase d’essais de validation technique, de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e se fera en juin.

Concernant la date de sortie, aussi bien l’iPhone 18 standard que l’iPhone 18e devraient voir le jour au début de 2027. Pour les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone pliable, ce sera en septembre 2026.