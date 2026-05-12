Apple prépare une nouvelle série d’ajustements d’interface avec iOS 27, à commencer par une évolution de Liquid Glass sur iPhone et sur Mac avec macOS 27. Il y aura aussi des changements au niveau des applications Safari, Météo et Image Playground, rapporte Bloomberg.

Apple prévoit d’apporter des changements de design notables dans plusieurs domaines avec iOS 27. Ces modifications visent à harmoniser le design de Liquid Glass qui a fait ses débuts l’an dernier sur iOS 26. Néanmoins, il n’y a pas plus d’informations dans l’immédiat.

Safari et Météo vont s’améliorer sur iOS 27

Avec iOS 27, Apple veut faire remonter davantage d’actions et d’informations au niveau de ses applications. Safari, Météo et Image Playground feront partie des applications concernées, mais Apple modifiera aussi la barre d’onglets, le clavier et la personnalisation de l’écran d’accueil.

Safari changera d’abord sa page de démarrage. Quatre onglets en haut de l’écran serviront à passer plus vite entre les favoris, les signets, la liste de lecture et l’historique, ce qui recentre les contenus enregistrés dans une même zone d’accès.

L’application Météo suivra la même logique de rapprochement. Une section « Conditions » apparaîtra directement sur la page principale d’une ville pour faire défiler d’autres indicateurs que la température, notamment la pluie et le vent, sans imposer l’ouverture d’un écran séparé.

Image Playground va devenir intéressant

Apple retravaillera également plus profondément Image Playground, son application de génération d’images par intelligence artificielle. La grille principale affichera des vignettes aux bords plus arrondis et le bouton « Nouvelle image » laissera place à une simple icône « + » dans une interface visiblement allégée.

La version actuelle d’Image Playground

L’écran dédié aux images générées adopterait lui aussi une présentation plus simple, centrée dans un grand carré arrondi et avec moins de contrôles à l’écran. Apple ajoutera en parallèle une option « Décrire un changement » pour modifier une image juste après sa création.

Apple teste aussi des modèles IA améliorés pour rendre les rendus plus réalistes. L’application devrait donc également évoluer sur la qualité visuelle produite.

Au niveau d’iOS 27 de manière générale, Apple modifiera la barre d’onglets au bas de plusieurs applications. La recherche sera intégrée avec les autres onglets au lieu de rester isolée à droite, un changement prévu pour les applications Podcasts, Apple TV, Musique, Santé et News, après une première adoption dans l’App Store avec iOS 26.4.