Apple ne compte pas faire marche arrière sur son interface Liquid Glass, malgré l’accueil plus que mitigé qui a été réservé à macOS Tahoe. La prochaine version du système, à savoir macOS 27, va au contraire corriger ce qui fonctionne mal sur Mac selon Mark Gurman de Bloomberg, avec l’idée de rapprocher enfin l’interface du résultat que les designers d’Apple visaient dès le départ.

macOS 27 va corriger l’interface Liquid Glass

Le problème ne semble donc pas être le principe même de l’interface Liquid Glass, mais son adaptation au Mac. Sur les grands écrans et avec les usages propres aux ordinateurs, les effets de transparence, d’ombres et de verre sont moins convaincants que sur iPhone ou iPad.

Cette différence s’explique aussi par le matériel. Les Mac reposent encore sur des dalles LCD qui rendent moins bien ce type d’effets visuels que les écrans OLED. Dans ce contexte, Apple prépare pour macOS 27 une légère refonte visuelle destinée à corriger précisément ces défauts d’affichage.

L’objectif n’est pas de remplacer le langage visuel mis en place avec macOS 26. Apple chercherait plutôt à le nettoyer, l’améliorer et à mieux l’exécuter dans une logique de raffinement.

C’est aussi pour cela que les ajustements attendus sur iOS 27 pour iPhone et iPadOS 27 pour iPad resteraient mesurés. Le fabricant semble vouloir consacrer cette génération de mises à jour à une phase de polissage général, comme il l’avait déjà fait après iOS 7 qui a été affiné l’année suivante avec iOS 8.

Sur Mac, ce travail ne doit pas se limiter à l’apparence. Apple prévoit aussi de concentrer macOS 27 sur les corrections de bugs, les gains d’autonomie et les améliorations de performances, signe que le chantier consiste autant à rendre le système plus propre qu’à le rendre plus joli.

Siri et l’IA comme autres nouveautés

L’autre priorité d’Apple cette année concerne l’intelligence artificielle. Les évolutions prévues doivent surtout tourner autour de Siri IA avec un nouveau design, une application autonome et un positionnement plus ambitieux pour l’assistant.

Apple veut en faire un outil plus important, capable d’aider à accomplir une gamme plus large de tâches. Le fabricant travaille aussi sur une interface plus proche d’un chatbot (comme ChatGPT), ainsi que sur une intégration plus profonde des fonctions d’Apple Intelligence dans de nouvelles zones du système d’exploitation.

La feuille de route d’iOS 27, macOS 27 et des autres mises à jour repose donc sur deux axes assez clairs. D’un côté, Apple corrige une exécution visuelle inaboutie (surtout sur Mac), et de l’autre l’entreprise prépare une nouvelle étape pour Siri et l’IA. L’ensemble sera présenté lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 du 8 juin.