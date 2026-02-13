La principale nouveauté de macOS Tahoe a été la nouvelle interface Liquid Glass et le système d’exploitation d’Apple souffre de deux défauts au niveau du Finder qui ne sont toujours pas corrigés depuis septembre, alors que nous sommes maintenant à la troisième mise à jour avec macOS 26.3. Les développeurs Jeff Johnson et Norbert Heger documentent ces problèmes persistants qui concernent des manipulations comme le redimensionnement de colonnes du Finder et l’ajustement de fenêtres.

Le bug des colonnes avec le Finder

Le premier bug touche les utilisateurs configurant les barres de défilement pour les avoir toujours affichées dans l’affichage en colonnes du Finder. La barre horizontale en bas de la fenêtre recouvre les poignées de redimensionnement sur la partie inférieure de chaque colonne, rendant impossible l’ajustement de leur largeur comme sur les versions antérieures à macOS Tahoe.

macOS 26.3, disponible depuis quelques jours, a tenté une correction en raccourcissant les barres de défilement verticales pour dégager les widgets de redimensionnement au-dessus de la barre horizontale. Cette modification rétablit techniquement l’accès aux poignées, mais Jeff Johnson souligne que la barre horizontale masque désormais régulièrement les noms de fichiers. De plus, masquer la barre du chemin d’accès et la barre d’état laisse un espace vide anormalement grand, donnant une impression de travail inachevé.

Le redimensionnement de fenêtres est capricieux

Le second problème concerne la zone de clic pour redimensionner les fenêtres du Finder. Il se trouve que macOS Tahoe a accentué l’arrondi des bords sans adapter la surface cliquable pour l’ajustement à la souris, compliquant le redimensionnement manuel. Les bêtas de macOS 26.3 et la release candidate avaient corrigé ce défaut, élargissant la zone de détection du curseur.

Mais pour une raison surprenante, la version publique finale de 26,3 est revenue à l’état défaillant initial de macOS Tahoe. Les notes de version destinées aux développeurs listent désormais ce problème dans les bugs connus, alors qu’il était absent durant le cycle de bêta. Norbert Heger a créé un système mesurant la zone de détection sur les bords de fenêtres. Ses tests confirment que la release candidate avait résolu le bug, tandis que la version finale restaure la configuration problématique.

Apple n’explique pas ce revirement de dernière minute. Les utilisateurs doivent viser précisément la zone active pour redimensionner, au risque de cliquer à côté sans effet.

Ces deux défauts constituent un embarras pour une entreprise comme Apple qui était connue pour le souci du détail, même pour un réglage au pixel près sur son système d’exploitation pour Mac. Plusieurs mois après le lancement de macOS Tahoe, des manipulations basiques d’interface restent défaillantes. Il reste donc encore du travail au niveau de Liquid Glass.