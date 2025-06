Apple a proposé au téléchargement la bêta 2 de macOS Tahoe et c’est l’occasion de rétablir les bonnes couleurs du Finder. Il y avait eu une inversion avec la première bêta, ce qui avait dérangé plusieurs personnes.

Depuis 1996, le Finder sur Mac affiche une icône avec un visage comprenant du bleu à gauche et du blanc à droite. Avec la première bêta de macOS Tahoe, Apple a un peu revu le design général de l’icône, mais a surtout inversé les couleurs avec le blanc à gauche et le bleu à droite.

Comme dit précédemment, beaucoup de personnes ont critiqué ce choix. Apple a donc écouté la communauté et a rétabli les bonnes couleurs pour l’icône du Finder avec la bêta 2 de macOS Tahoe. Le nouveau design de l’icône, en lien avec l’interface Liquid Glass, reste d’actualité pour le coup.

Which Finder looks the best according to you pic.twitter.com/FqnsP3b6mk

D’autre part, la deuxième bêta de macOS Tahoe ajoute une option qui permet de retrouver un arrière-plan au niveau de la barre des menus. Là aussi, les utilisateurs étaient habitués à l’avoir avec Sequoia et les versions précédentes. Puis avec la première bêta de macOS Tahoe, Apple a complètement retiré l’arrière-plan sur la barre des menus.

Ce choix est en lien avec la nouvelle interface Liquid Glass, afin de se fondre avec le fond d’écran. Les icônes de la barre des menus flottent plus librement grâce à l’aspect transparent. Le « problème » est que cela pouvait avoir un impact sur la lisibilité.

What's New in macOS Tahoe 26 beta 2.

There is now an option to enable a background for the top menu bar on Mac if needed.#MACOS #macos26 pic.twitter.com/9vEgaqlkcg

— JV Shah (@JvShah124) June 24, 2025