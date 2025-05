Alors qu’Apple fait face à une pression croissante aux États-Unis, notamment sur les règles de son App Store, le fabricant met en avant une nouvelle étude sur l’App Store américain. Commandée par Apple et réalisée par le professeur Andrey Fradkin (Université de Boston) et l’économiste Jessica Burley (Analysis Group), cette analyse dresse un tableau de l’écosystème pour les développeurs.

Un succès pour l’App Store

Le principal enseignement révèle que l’App Store américain a facilité 406 milliards de dollars en facturation et ventes pour les développeurs en 2024. Point crucial souligné par l’étude : pour 90 % de ces transactions, les développeurs n’ont versé aucune commission à Apple.

Cette performance marque une croissance significative. En effet, l’écosystème de l’App Store américain a triplé de taille depuis 2019, année où il avait généré 142 milliards de dollars. Par ailleurs, les revenus des développeurs basés aux États-Unis ont plus que doublé sur cette même période. Les « petits » développeurs (gagnant moins d’un million de dollars par an) ont particulièrement bénéficié, avec une hausse de leurs revenus de 76 % entre 2021 et 2024.

Répartition des 406 milliards de dollars

L’étude détaille précisément l’origine de cette manne :

Biens et services physiques : 277 milliards de dollars Commerce en général : 146 milliards de dollars Voyages : 41 milliards de dollars Livraison et retrait de repas : 38 milliards de dollars VTC (transport avec chauffeur) : 31 milliards de dollars Courses alimentaires : 14 milliards de dollars Paiements en ligne : 7 milliards de dollars

Publicité dans les applications : 75 milliards de dollars

Biens et services numériques : 53 milliards de dollars

Les dépenses en biens physiques ont plus que triplé entre 2021 et 2024, portées notamment par le commerce général et la livraison de repas. Dans le numérique, les jeux restent le secteur le plus lucratif. Par ailleurs, les dépenses en publicité et en biens/services numériques ont, elles aussi, plus que doublé.

Tim Cook, le patron d’Apple, a commenté ces résultats :

Depuis plus de 15 ans, l’App Store offre des opportunités incroyables aux développeurs d’applications, aux entrepreneurs et aux entreprises de toutes tailles. Cela inclut les nombreux développeurs américains qui innovent, créent leur entreprise et rencontrent un succès exceptionnel sur l’App Store. Nous continuerons à investir dans des outils, des technologies et des ressources puissants pour aider les développeurs des États-Unis et du monde entier à porter leurs applications vers de nouveaux sommets et à créer des expériences transformatrices pour les utilisateurs.

Les atouts de l’App Store selon l’étude

L’analyse met également en lumière les avantages clés de la plateforme pour les développeurs :

Distribution mondiale (175 pays/régions)

Outils de développement (Xcode, Swift, TestFlight)

Système de paiement intégré et sécurisé via Apple

Processus de vérification des applications pour limiter les transactions frauduleuses

Suivi des performances (App Store Connect)

Accès à plus de 250 000 API

Programmes de formation (en ligne et en présentiel)

Intégration matériel/logiciel

Découverte et engagement des utilisateurs

Et pour les utilisateurs :

Moins de logiciels malveillants et de fraudes grâce à la vérification d’applications

Contrôle de la vie privée (possibilité de refuser le suivi des applications, étiquettes pour la vie privée, etc)

Gestion et protection des achats et abonnements

Outils familiaux (partage familial, la fonction de demander pour acheter)

La fonction Temps d’écran

Contexte réglementaire tendu

Cette étude intervient dans un contexte juridique sensible aux États-Unis. Apple fait actuellement appel d’une décision de justice liée à son long conflit avec Epic Games. Cette décision, actuellement en vigueur pendant la procédure d’appel, oblige Apple à autoriser les développeurs à intégrer des liens et boutons dans leurs applications redirigeant les utilisateurs vers des options d’achat en dehors de l’App Store.

Ainsi, les développeurs peuvent désormais vendre des biens et services numériques sans utiliser le système d’achat intégré d’Apple et sans lui verser de commission sur ces transactions externes. Actuellement, Apple ne contrôle pas l’apparence de ces liens ni ne perçoit de frais sur ces achats effectués hors de son écosystème.

Cette étude commandée sert donc manifestement à rappeler le rôle économique majeur de l’App Store tel qu’Apple le conçoit. Bien évidemment, Apple essaie de défendre sa boutique d’applications et espère qu’une telle étude l’avantagera devant la justice.