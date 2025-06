À l’approche de la WWDC 2025, Apple publie une étude (commandée par l’entreprise), soulignant le rôle de l’App Store dans le succès des développeurs. Selon le fabricant d’iPhone, l’App Store a généré 1 300 milliards de dollars de transactions et de ventes mondiales en 2024.

Un écosystème de l’App Store florissant

En 2024, l’App Store a soutenu environ 1 300 milliards de dollars de transactions et de ventes à l’échelle mondiale, dont 90 % n’ont pas été soumises à la commission d’Apple (qui peut atteindre 30 %). Les revenus des développeurs se décomposent ainsi :

131 milliards de dollars pour les biens et services numériques, portés par les jeux, les applications d’édition photo/vidéo et les outils d’entreprise.

Plus de 1 000 milliards de dollars pour les biens et services physiques, dopés par la demande croissante pour la livraison de repas, les commandes à emporter et les courses en ligne.

150 milliards de dollars pour la publicité, provenant des pubs placées par les développeurs dans leurs applications.

Sur les cinq dernières années, les dépenses dans ces trois catégories ont plus que doublé, avec une croissance particulièrement marquée pour les biens physiques, les applications devenant un canal privilégié pour les commandes alimentaires.

Une portée mondiale et des outils pour les développeurs

L’App Store attire plus de 813 millions de visiteurs hebdomadaires en moyenne dans le monde, soutenu par un système commercial gérant plus de 40 devises locales et la fiscalité dans 200 régions. « C’est incroyable de voir autant de développeurs concevoir des applications extraordinaires, bâtir des entreprises prospères et atteindre les utilisateurs Apple dans le monde entier », déclare Tim Cook, patron d’Apple. « Ce rapport témoigne des nombreuses façons dont les développeurs enrichissent la vie des gens grâce aux applications et aux jeux, tout en continuant à innover et en créant de nouvelles opportunités. Nous sommes fiers de soutenir leur réussite ».

Apple a publié plusieurs études ces derniers jours pour mettre en avant les avantages de l’App Store. Mardi dernier, Apple révélait avoir bloqué plus de 9 milliards de dollars de transactions frauduleuses en cinq ans. Deux jours plus tard, un autre rapport chiffrait l’impact de l’App Store aux États-Unis à 406 milliards de dollars. Enfin, un rapport de transparence détaillait le trafic, la prévention des fraudes et d’autres données.

Une réponse aux pressions réglementaires

La publication de ces rapports intervient alors qu’Apple fait face à des critiques et pressions réglementaires sur ses pratiques avec l’App Store, notamment aux États-Unis et en Europe. Les règles, les commissions et les restrictions sur les paiements externes sont au cœur des débats, comme en témoigne la récente décision judicaire où Epic Games a gagné. En mettant en avant l’impact économique et les outils offerts aux développeurs, Apple cherche à renforcer la perception positive de son écosystème avant la WWDC, qui débute le 9 juin 2025.