Apple vient de publier son rapport de transparence sur l’App Store qui concerne 2024, une initiative désormais annuelle. Ce document offre un aperçu du fonctionnement de la boutique d’applications, des décisions de modération et de son ampleur.

L’App Store a progressé en 2024

L’année 2024 confirme la dynamique de App Store. Voici les chiffres clés qui illustrent cette croissance :

Nombre total d’applications sur l’App Store : 1 961 596 (en hausse de 4,89 % sur un an).

: 1 961 596 (en hausse de 4,89 % sur un an). Nombre de soumissions d’applications examinées : 7 771 599 (en hausse de 12,75 % sur un an).

: 7 771 599 (en hausse de 12,75 % sur un an). Nombre de soumissions d’applications rejetées : 1 931 400 (en hausse de 9,5 % sur un an).

: 1 931 400 (en hausse de 9,5 % sur un an). Nombre moyen de visiteurs hebdomadaires sur l’App Store : 813 110 348 (en hausse de 10,68 % sur un an).

: 813 110 348 (en hausse de 10,68 % sur un an). Téléchargements hebdomadaires moyens d’applications : 839 266 915 (en hausse de 6,5 % sur un an).

: 839 266 915 (en hausse de 6,5 % sur un an). Nombre total de développeurs enregistrés : 51 766 243 (en hausse de 22,61 % sur un an).

Ces données montrent une augmentation de l’activité, tant du côté des développeurs que des utilisateurs. Par ailleurs, le nombre de soumissions examinées et rejetées progresse également, indiquant un processus d’examen toujours actif face à l’afflux de nouvelles applications.

Moins de suppressions d’applications

Un point notable du rapport concerne les applications retirées de l’App Store. En 2024, Apple indique avoir supprimé 82 509 applications au total. Cette donnée représente une baisse importante de 40,7 % par rapport à l’année précédente.

La répartition de ces suppressions par catégorie révèle quelles sections ont été les plus concernées par ces retraits :

Utilitaires : 16 191 applications supprimées

: 16 191 applications supprimées Jeux : 15 122 applications supprimées

: 15 122 applications supprimées Style de vie : 6 202 applications supprimées

: 6 202 applications supprimées Entreprise : 6 042 applications supprimées

: 6 042 applications supprimées Divertissement : 5 484 applications supprimées

: 5 484 applications supprimées Éducation : 5 295 applications supprimées

: 5 295 applications supprimées Productivité : 4 873 applications supprimées

: 4 873 applications supprimées Nourriture et boissons : 3 948 applications supprimées

: 3 948 applications supprimées Shopping : 2 976 applications supprimées

: 2 976 applications supprimées Finance : 2 546 applications supprimées

Les catégories des utilitaires et des jeux arrivent largement en tête, représentant à elles deux près de 38 % des suppressions totales.

Une semaine décisive pour la transparence

Ce rapport sur la transparence est le troisième publié par Apple en l’espace de quelques jours. Plus tôt dans la semaine, la société a mis en avant un rapport sur la sécurité et la prévention de la fraude, affirmant avoir bloqué plus de 9 milliards de dollars de transactions frauduleuses sur cinq ans. Un autre rapport, publié hier, a souligné l’impact économique de l’App Store aux États-Unis, chiffrant à 406 milliards de dollars les facturations et ventes des développeurs facilitées par l’écosystème en 2024.

Tout cela intervient à un moment où Apple est bousculé par plusieurs régulateurs dans le monde. La dernière information en date est la justice américaine qui a imposé au fabricant d’iPhone d’autoriser les développeurs à mettre des liens dans leurs applications qui renvoient vers des paiements externes. Apple n’a pas l’autorisation de prendre une commission sur ces paiements externes.