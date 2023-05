Apple a mis en ligne son tout premier rapport de transparence qui concerne l’App Store. Cela fait suite à un accord avec des développeurs en 2021. L’idée est d’être transparent et rendre publiques plusieurs données en lien avec la boutique d’applications.

Un rapport sur l’App Store avec plusieurs informations

Le premier rapport de transparence de l’App Store concerne l’année 2022 au complet. Apple en publiera un par an à partir de maintenant. Voici les données :

Nombre d’applications sur l’App Store : 1 783 232

Demandes d’applications rejetées : 1 679 694 Sécurité (92 598) Performance (1 018 415) Entreprises (152 391) Design (212 464) Juridique (441 972) Autres (79 736)

Demandes d’applications approuvées après rejet : 253 466

Applications retirées de l’App Store : 186 195

Applications retirées de l’App Store par catégorie : Jeux (38 883) Utilitaires (20 045) Business (16 997) Éducation (16 509) Mode de vie (15 171) Divertissement (11 757) Nourriture et boisson (8 317) Productivité (7 314) Voyage (5 510) Shopping (5 376)

Applications retirées de l’App Store en raison d’une violation des lignes directrices ou de l’accord de licence du programme de développement (DPLA) : 1. Ligne directrice 4.0 – Conception : 149 378 2. DPLA 3.2(f) – Fraude : 32 009 3. Ligne directrice 5.6.0 – Code de conduite du développeur : 1 272 4. DPLA 6.3 – Violation de la propriété intellectuelle : 920 5. Ligne directrice 4.3.0 – Spam : 685 6. DPLA 14.8 – Contrôle des exportations : 332 7. Ligne directrice 4.1.0 – Copieurs : 211 8. Ligne directrice 5.0.0 – Juridique : 196 9. DPLA 11.1 – Adhésion au programme Apple Developer expirée : 185 10. Ligne directrice 2.1.0 – Complétude de l’application : 92

Les applications retirées de l’App Store faisant l’objet de demandes de retrait de la part du gouvernement : Chine : 1 435 Inde : 14 Pakistan : 10 Russie : 7 Turquie : 2 Bulgarie : 1 Chypre : 1 Hong Kong : 1 Italie : 1 Lettonie : 1 Nigeria : 1

Recours contre les suppressions d’applications : Chine : 5 484 États-Unis : 3 157 Royaume-Uni : 817 Inde : 709 Hong Kong : 465 Vietnam : 416 Japon : 411 Brésil : 376 Turquie : 368 Corée du Sud : 358

Retours sur l’App Store après des recours contre des suppressions d’applications : Chine : 169 États-Unis : 129 Royaume-Uni : 36 Inde : 24 Turquie : 14 Allemagne : 13 France : 13 Canada : 12 Hong Kong : 12 Brésil : 11 Vietnam 11



Des données supplémentaires

Quelques détails supplémentaires sont partagés. En Chine par exemple, Apple indique que 1 276 jeux ont été supprimés parce qu’ils ne possédaient pas la licence GRN requise par la loi. En ce qui concerne les rejets d’applications à cause du design, Apple précise qu’il s’agit de directives interdisant les applications copiées, les applications présentant des fonctionnalités minimales et les spams.

On apprend par ailleurs que l’App Store compte 36 974 015 développeurs enregistrés. 428 487 comptes ont été supprimés, dont 428 249 pour fraude. Aussi, 282 036 628 comptes d’utilisateurs ont été supprimés.

Il y a eu en moyenne 656 739 889 visiteurs sur l’App Store chaque semaine, avec 747 873 877 téléchargements et 1 539 274 266 téléchargements d’applications déjà téléchargées dans le passé. De plus, il y a eu en moyenne 40 876 798 492 mises à jour d’applications installées automatiquement chaque semaine et 512 545 816 mises à jour appliquées manuellement.