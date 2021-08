Apple a décidé d’opérer à des changements sur l’App Store pour régler un recours collectif le concernant. Cela implique notamment la communication entre les développeurs d’applications et les utilisateurs sur les achats en dehors de l’App Store.

Communication entre développeurs et utilisateurs de l’App Store

Apple va permettre aux développeurs d’utiliser des méthodes de communication (comme l’e-mail) pour informer les clients des méthodes de paiement disponibles en dehors des applications iOS. Un développeur pourra ainsi informer les utilisateurs qu’il existe plusieurs moyens de paiement et que celui en passant par son site est (potentiellement) moins cher. On peut également imaginer des offres sans passer par l’App Store et le système de paiement d’Apple. Cela permettra aux développeurs d’éviter la commission de 15% ou 30% d’Apple.

Des services comme Spotify ou Netflix contournaient déjà la commission en n’offrant pas la possibilité de souscrire via leurs applications. Mais ils ne pouvaient pas orienter les utilisateurs vers leurs sites. C’est à eux de se débrouiller pour trouver comment prendre un abonnement.

D’autres modifications pour la boutiques d’applications d’Apple

En outre, Apple annonce étendre le nombre de prix disponibles pour les développeurs concernant les abonnements, les achats intégrés et les applications payantes en passant d’un peu moins de 100 possibilités à plus de 500. Les développeurs s’étaient plaints du prix minimum de 0,99 dollar sur dans l’App Store et de l’impossibilité de proposer des prix ne se terminant pas par 0,99 dollar/euro, ce qui pourrait changer.

Aussi, Apple maintiendra la possibilité pour les développeurs de faire appel du rejet d’une application en raison d’un traitement perçu comme injuste. Apple ajoutera du contenu sur son site pour aider les développeurs à mieux comprendre la procédure d’appel.

Par ailleurs, le fabricant va publier un rapport annuel de transparence basé sur les données de l’App Store, qui fournira des statistiques sur le processus d’examen des applications, notamment le nombre d’applications rejetées pour différentes raisons, le nombre de comptes de clients et de développeurs désactivés, des données objectives concernant les requêtes et les résultats de recherche, et le nombre d’applications retirées de l’App Store.

Ça ne s’arrête pas là. Les résultats de recherche de l’App Store continueront à se baser sur des caractéristiques objectives telles que les téléchargements, les notes, la pertinence de la description et les signaux de comportement des utilisateurs. Apple maintiendra le système de recherche actuel de l’App Store pendant au moins trois ans.

100 millions de dollars pour les petits développeurs

Enfin, Apple va verser 100 millions de dollars aux développeurs pour régler le litige, et l’argent sera distribué dans le cadre d’un fonds d’assistance aux petits développeurs. Les développeurs peuvent réclamer entre 250 et 30 000 dollars en fonction de leur participation historique à l’App Store. Les développeurs éligibles doivent avoir gagné un million de dollars ou moins par le biais de l’App Store américain pour l’ensemble de leurs applications au cours de chaque année civile pendant laquelle ils ont eu un compte entre le 4 juin 2015 et le 26 avril 2021, un chiffre qui englobe 99% des développeurs américains. De plus amples informations verront le jour à une date ultérieure.

Une validation est nécessaire

Apple doit attendre le feu vert de la juge Yvonne Gonzalez Rogers qui validera, ou non, les changements et ainsi mettre un terme au recours collectif. Celui-ci a été intenté par des développeurs américains. D’ailleurs, certains points vont uniquement concerner les développeurs américains (du moins au départ). Ce sera notamment le cas pour la communication par e-mail pour les différents prix hors de l’App Store.

Ces changements vont-ils suffire ? Peut-être pas. Car à l’arrivée, Apple conserve sa part de revenus, interdit toujours les méthodes de paiement alternatives au sein des applications, ne permet toujours pas aux applications de rediriger les utilisateurs vers leurs sites pour s’abonner, interdit toujours le sideloading (installer des applications sans passer par l’App Store) et des App Store tiers.