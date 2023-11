Trop c’est trop. Le développeur iOS Jeff Johnson n’en peut plus de l’absence de communication d’Apple. Dans le viseur du programmeur, Feedback Assistant, un outil pourtant conçu pour faciliter le dialogue entre les ingénieurs de Cupertino et les développeurs. Les rapports de bugs envoyés par les développeurs semblent ainsi ne trouver aucun écho chez Apple, au point que Jeff Johnson a décidé de ne plus remonter les problèmes rencontrés via l’outil Feedback Assistant.

A la place, le développeur propose une forme de boycott un peu particulier, une façon comme une autre d’interpeller Apple sur son apathie et son manque d’investissement au jour le jour vis à vis de la communauté des devs. Johnson propose ainsi aux autres développeurs mécontents de suivre les étapes suivantes :

1 – Déposez un nouveau commentaire sur Feedback Assistant (dans Outils et ressources de développement) qui répertorie les problèmes ci-dessous et indique que vous boycottez Feedback Assistant jusqu’à ce que les problèmes soient résolus.

2 – Ne déposez pas d’autres nouveaux commentaires à moins et jusqu’à ce qu’Apple ne résolve les problèmes.

3 – Si Apple demande une réponse à un commentaire déposé précédemment, répondez uniquement en disant que vous boycottez Feedback Assistant et faites référence à votre commentaire de l’étape 1.

Johnson énumère plusieurs raisons pour lesquelles Feedback Assistant est devenu un logiciel défectueux et même carrément « hostile » pour les développeurs. Ainsi, les rapports de bugs restent souvent sans aucun commentaire pendant des mois voire des années, les fils de retour sont fermés par Apple brutalement et sans explications, et enfin, Apple exige sans raison apparente des rapports de diagnostic système particulièrement invasifs. L’initiative de Jeff Johnson sera t-elle suivie d’effets ? Encore faudrait-il que dans ce milieu pas ou peu syndiqué les colères s’agglomèrent plutôt que de se disséminer de façon souvent anarchique sur les réseaux sociaux…