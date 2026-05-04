Apple présente aujourd’hui l’édition 2026 de son bracelet Pride pour Apple Watch. Le fabricant propose un nouveau modèle chaque année. Cela s’accompagne par des fonds d’écran pour iPhone et iPad.

Le bracelet Pride 2026 pour Apple Watch est là

Voici comment Apple présente son bracelet Pride 2026 qui est tissé à partir d’un arc-en-ciel de 11 couleurs de fils de nylon :

Cette année, la Boucle Sport Pride Edition et son cadran Pride assorti rendent hommage aux identités uniques qui font la vitalité des communautés LGBTQ+ du monde entier. Le bracelet est constitué d’un tissage doux qui associe plusieurs couches de fils de nylon pour créer un motif ondulé, dont les couleurs se fondent les unes aux autres avec un magnifique effet de profondeur. Cette Boucle Sport est faite d’un nylon léger et respirant, avec des mailles serrées formant une surface interne matelassée qui laisse s’échapper l’humidité. Un système de rabat à scratch permet un réglage rapide et facile. Le design qui en résulte est joyeux et expressif, et met en valeur une large palette de couleurs inspirées des divers drapeaux des fiertés.

Le bracelet est disponible avec les tailles S/M et M/L pour les Apple Watch de 40, 42 et 46 mm. Le prix en France est de 49 euros. C’est disponible à l’achat sur l’Apple Store en ligne, et ce dès aujourd’hui. Il arrivera dès la semaine prochaine dans les Apple Store physiques, ainsi que chez les revendeurs autorisés.

Voici également le fond d’écran pour iPhone et iPad :

Enfin, les utilisateurs d’Apple Watch auront le droit à un cadran Pride Luminance. Que ce soit pour le cadran ou le fond d’écran, ce sera disponible avec watchOS 26.5, iOS 26.5 et iPadOS 26.5. Ces mises à jour arriveront ce mois-ci.