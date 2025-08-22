À partir du 1er septembre 2025, tous les iPhone et iPad vendus en Russie (ainsi que les appareils Android) devront être livrés avec l’application de messagerie Max préinstallée, une app soutenue par le régime de Moscou. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la stratégie plus vaste du gouvernement russe visant à renforcer sa souveraineté numérique. Outre Max, la boutique d’applications nationale RuStore, jusque-là réservée aux appareils Android, sera également imposée sur tous les appareils Apple commercialisés dans le pays. De plus, dès le 1er janvier 2026, les téléviseurs intelligents devront intégrer LIME HD TV, une application permettant d’accéder gratuitement aux chaînes télévisées d’État.

Cette politique de dissémination des apps d’état vise à affaiblir l’emprise de services étrangers comme WhatsApp et Telegram, dont les appels vocaux sont d’ailleurs déjà restreints en Russie. Les autorités justifient cette offensive en invoquant des préoccupations relatives à la non-coopération de ces plateformes avec les forces de l’ordre, notamment dans des enquêtes sur la fraude et le terrorisme. Si les médias officiels russes affichent sans surprise leur confiance dans la sécurité de Max, de nombreuses voix critiques en Russie et à l’international font valoir que cette app pourrait avant tout servir d’outil de surveillance de masse, menaçant ainsi les libertés individuelles en ligne.