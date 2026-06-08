C’est aujourd’hui que commence la WWDC 2026 et Apple offre des cadeaux aux invités de son événement qui accueille des journalistes, YouTubeurs et autres influenceurs. Cela consiste en un sac avec plusieurs éléments.

Plusieurs cadeaux pour la WWDC 2026

Canoopsy fait partie des personnes présentes à l’Apple Park pour la WWDC 2026 et il partage des photos montrant ce qu’Apple offre. On retrouve un sac noir avec des motifs de la WWDC, une gourde, plusieurs autocollants/stickers et différents pin’s. Les photos montrent quatre pin’s : le crâne avec les os croisés, un pin’s Apple 50 différent de celui offert aux employés pour les 50 ans de l’entreprise, Clarius le Dogcow (chienvache) et Little Finder Guy. Ce dernier est devenu un phénomène inattendu sur les réseaux sociaux lors de la promotion du MacBook Neo, ce qui a motivé sa présence dans le sac pour la WWDC 2026.

En soi, Apple ne propose pas un chamboulement cette année. Le sac et son contenu sont similaires à ce que l’on retrouvait l’an dernier.

La WWDC 2026 se déroule du 8 au 12 juin. Le rendez-vous le plus important a lieu aujourd’hui à 19 heures avec la keynote d’ouverture. Cette conférence sera l’occasion pour Apple de présenter iOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. Ce sera à suivre en direct sur iPhoneAddict depuis cette page ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad via l’onglet Keynote.