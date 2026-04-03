Apple a commencé à prévenir les étudiants et développeurs retenus pour assister à la keynote de la WWDC 2026 à l’Apple Park, organisée le 8 juin. L’accès reste très limité, avec une sélection par tirage au sort pour voir sur place la conférence et le reste du programme.

Tout n’est pas gratuit

L’enjeu de cette journée dépasse la simple participation à la keynote d’ouverture. Les personnes sélectionnées participeront à un programme complet qui commencera à 10 heures (heure locale, soit 19 heures en France) avec le visionnage de la keynote, puis enchaînera avec le Platforms State of the Union, des visites de l’Apple Park et un dîner.

Apple transforme ainsi cette présence en une expérience. Les invités pourront aussi échanger avec des ingénieurs et des experts de l’entreprise, ce qui donne à la journée une valeur bien plus large qu’un accès aux annonces.

See you in Cupertino! #WWDC26 (If you also won a ticket, you *must* confirm your place!) pic.twitter.com/njjc34q2h3 — Paul Hudson (@twostraws) April 2, 2026

Apple n’a pas vendu de billets pour cet événement spécial. L’entreprise ne facture aucun droit d’entrée, mais elle ne prend pas non plus en charge le transport ni l’hébergement, ce qui laisse aux participants le coût de l’avion, de l’hôtel et du trajet jusqu’à Apple Park.

Le filtre d’accès passait aussi par des critères précis. Pouvaient candidater les membres actuels de l’Apple Developer Program, ceux de l’Apple Developer Enterprise Program, les anciens d’Apple Entrepreneur Camp ainsi que les lauréats du Swift Student Challenge entre 2024 et 2026. Apple a ensuite choisi les participants de manière aléatoire.

La présentation d’iOS 27 à la WWDC 2026

La WWDC 2026 se tiendra du 8 au 12 juin et les développeurs ou étudiants non retenus pourront suivre les annonces via le site d’Apple et son application. Ce sera la même chose pour le grand public.

Apple prévoit plus de 100 sessions consacrées aux nouvelles fonctions annoncées pendant la conférence. Les développeurs pourront aussi participer à des laboratoires interactifs en groupe et obtenir une aide individuelle auprès d’ingénieurs Apple.

Le moment décisif restera la keynote du 8 juin. Apple doit y présenter ses principales nouveautés, dont iOS 27 sur iPhone, avec notamment la nouvelle version de Siri dopée à l’IA et plusieurs fonctions déjà dévoilées une première fois lors de la WWDC 2024.