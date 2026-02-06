Apple annonce l’ouverture de l’édition 2026 du Swift Student Challenge. Cela commence aujourd’hui et ça se termine le 28 février. C’est pour se préparer à la WWDC 2026.

Le Swift Student Challenge 2026 est là

Cet événement permet aux étudiants du monde entier de mettre en avant leurs compétences en développement et leur créativité en concevant des applications avec Swift Playgrounds ou Xcode.

Les participants ont l’opportunité de démontrer leurs capacités en développant des concepts d’applications. Apple précise que le concours vise à offrir aux étudiants des compétences pratiques, utiles pour leur future carrière. Les candidats seront jugés sur des critères tels que l’innovation, la créativité, l’impact social et l’inclusivité.

Apple indique que les lauréats seront sélectionnés sur la base des candidatures qui « démontrent l’excellence en matière d’innovation, de créativité, d’impact social ou d’inclusivité ». Un sous-ensemble de lauréats distingués ayant soumis d’excellentes candidatures sera invité à visiter l’Apple Park à Cupertino pendant trois jours, avec le voyage et l’hébergement compris.

Ces mêmes lauréats devraient aussi être invités à la WWDC 2026 en juin. Ce rendez-vous sera l’occasion pour Apple d’annoncer iOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. Apple n’a pas encore communiqué la date exacte pour la WWDC 2026. L’édition 2025 avait eu lieu du 9 au 13 juin. On peut se douter que ce sera plus ou moins autour de ces dates cette année.