Comme prévu, le Swift Student Challenge 2025 d’Apple débute aujourd’hui. C’est ouvert jusqu’au 23 février, les inscriptions sont à retrouver sur cette page. Cet événement permet aux étudiants du monde entier de mettre en avant leurs compétences en développement et leur créativité en concevant des applications avec Swift Playgrounds ou Xcode.

Les participants ont l’opportunité de démontrer leurs capacités en développant des concepts d’applications. Apple précise que le concours vise à offrir aux étudiants des compétences pratiques, utiles pour leur future carrière. Les candidats seront jugés sur des critères tels que l’innovation, la créativité, l’impact social et l’inclusivité.

Afin de soutenir les participants, Apple organisera une session en ligne pour fournir des informations supplémentaires. Les étudiants et enseignants pourront y découvrir les secrets des grandes applications avec un ingénieur Apple, écouter les conseils d’un ancien lauréat du concours et trouver l’inspiration pour leurs projets. De plus, les tutoriels « Développer en Swift » ont été mis à jour pour aider les étudiants à maîtriser les bases de la programmation.

Apple annonce que 350 lauréats seront sélectionnés, dont 50 invités à passer trois jours à l’Apple Park à Cupertino pendant l’été, à l’occasion de la WWDC 2025. Ce rendez-vous sera notamment l’occasion de découvrir iOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 et visionOS 3. Si Apple ne change pas ses plans, la WWDC 2025 aura lieu en juin.