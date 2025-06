À quelques heures de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025, les développeurs présents à l’événement partagent déjà sur les réseaux sociaux le contenu des sacs distribués par Apple. Ces sacs, remis lors de l’inscription au campus Apple Infinite Loop, contiennent des cadeaux.

En arrivant à Cupertino, les développeurs ont reçu un sac noir orné du logo officiel de la WWDC 2025. À l’intérieur, plusieurs surprises attendaient les participants : une gourde noire en métal, un tour de cou violet et une série de pin’s émaillés à collectionner. Depuis 2017, Apple propose ces packs de pin’s qui incluent des designs emblématiques. Cette année, les pin’s mettent en avant le logo d’Apple Intelligence, le célèbre message « hello » des Mac, le logo de Metal, des roses de Californie et un emoji représentant une pieuvre. Chaque participant a également reçu un badge officiel de la WWDC 2025, ainsi qu’un pin’s aux couleurs du drapeau de son pays d’origine.

Checked-in, got my badge, swag bag and the WWDC fun officially started at the Apple Campus! Amazing energy from all the Apple employees welcoming everybody 👋 Can’t wait for the Keynote and other activities tomorrow at 🍏 Park#WWDC25 pic.twitter.com/CzTaSKiPiH

— Jordy Witteman (@jordywitteman) June 9, 2025